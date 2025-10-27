Ювентус звільнив головного тренера

47-річний хорватський фахівець Ігор Тудор звільнений з посади головного тренера туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні вранці керівництво Ювентуса вже повідомило Тудора про своє рішення припинити співпрацю. Через декілька годин після цього клуб оприлюднив інформацію про відставку тренера.

Після відходу Тудора команду тимчасово очолить Массімо Брамбілла, в той час як керівництво Ювентуса шукатиме нового постійного тренера.

Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.