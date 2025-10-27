Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус звільнив головного тренера

Олег Дідух — 27 жовтня 2025, 13:51
Ювентус звільнив головного тренера
Ігор Тудор
ФК Ювентус

47-річний хорватський фахівець Ігор Тудор звільнений з посади головного тренера туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні вранці керівництво Ювентуса вже повідомило Тудора про своє рішення припинити співпрацю. Через декілька годин після цього клуб оприлюднив інформацію про відставку тренера.

Після відходу Тудора команду тимчасово очолить Массімо Брамбілла, в той час як керівництво Ювентуса шукатиме нового постійного тренера.

Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

Ювентус Ігор Тудор

Ювентус

Легенда Ювентусу назвав причину невдачі команди
Дель П'єро: Навіть з іншим тренером Ювентус не виграє Серію А
Тудор – про поразку від Реала: Ювентус заслуговував на більше
Ми додавали за ходом матчу, – Алонсо оцінив перемогу Реала над Ювентусом в Лізі чемпіонів
Реал у Мадриді прийматиме Ювентус, Ліверпуль завітає в гості до Айнтрахта у 3 турі Ліги чемпіонів

Останні новини