Челсі визначився із сумою, яку хоче отримати від Баварії за Нкунку

Баварія дізналася, скільки їй доведеться викласти Челсі, щоб придбати Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб планує отримати за 27-річного француза 70 мільйонів євро. Цю суму "сині" вимагають або в якості гонорару за трансфер, або в якості поєднання грошей та гравця.

Вважається, що Челсі хоче отримати вінгера "ротен" Матіса Теля.

На рахунку Нкунку 13 голів та 4 результативні передачі у 28 матчах Челсі в нинішньому сезоні.

У той же час Тель, не маючи багато ігрового часу (351 хвилина), взяв участь у 12 іграх. Результативними діями 19-річний француз не відзначився.

Раніше головний тренер Челсі Енцо Мареска зізнався, що йому соромно за те, що один з його підопічних зараз не грає.