Мареска: Мені дійсно соромно перед Чілвеллом

Головний трене Челсі Енцо Мареска прокоментував ситуацію з Беном Чілвеллом, який втратив місце в основному складі команди з моменту приходу італійця в клуб.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Гравці хочуть виходити на поле і зрозуміло, якщо вони цього не отримують – футболісти шукатимуть інший клуб.

Бен завжди був на висоті. Не зважаючи на його ситуацію, його поведінка залишалась професійною.

Хто виходить на поле, а хто ні – це завжди мій вибір. Я бачу, що Кукурелья, Гюсто та Джеймс чудово виконують свою роботу", – резюмував Мареска.