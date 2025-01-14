Мареска: Мені дійсно соромно перед Чілвеллом
Енцо Мареска
ФК Челсі
Головний трене Челсі Енцо Мареска прокоментував ситуацію з Беном Чілвеллом, який втратив місце в основному складі команди з моменту приходу італійця в клуб.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Гравці хочуть виходити на поле і зрозуміло, якщо вони цього не отримують – футболісти шукатимуть інший клуб.
Бен завжди був на висоті. Не зважаючи на його ситуацію, його поведінка залишалась професійною.
Хто виходить на поле, а хто ні – це завжди мій вибір. Я бачу, що Кукурелья, Гюсто та Джеймс чудово виконують свою роботу", – резюмував Мареска.
Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Чілвелл зіграв всього один матч за "синіх", вийшовши на заміну у поєдинку Кубку ліги проти Барроу.
Раніше італієць висловився про Жоау Фелікса, який теж не має стабільної ігрової практику.