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Мареска: Мені дійсно соромно перед Чілвеллом

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 10:47
Мареска: Мені дійсно соромно перед Чілвеллом
Енцо Мареска
ФК Челсі

Головний трене Челсі Енцо Мареска прокоментував ситуацію з Беном Чілвеллом, який втратив місце в основному складі команди з моменту приходу італійця в клуб.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Гравці хочуть виходити на поле і зрозуміло, якщо вони цього не отримують – футболісти шукатимуть інший клуб.

Бен завжди був на висоті. Не зважаючи на його ситуацію, його поведінка залишалась професійною.

Хто виходить на поле, а хто ні – це завжди мій вибір. Я бачу, що Кукурелья, Гюсто та Джеймс чудово виконують свою роботу", – резюмував Мареска.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Чілвелл зіграв всього один матч за "синіх", вийшовши на заміну у поєдинку Кубку ліги проти Барроу.

Раніше італієць висловився про Жоау Фелікса, який теж не має стабільної ігрової практику.

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Енцо Мареска

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