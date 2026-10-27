Основний форвард Челсі отримав травму

Бразильський форвард Челсі Жоау Педру отримав травму стегна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Жоау зазнав травми стегна, він пропустить декілька тижнів", – заявив головний тренер Челсі Хабі Алонсо.

Зазначимо, що 25-річний бразилець прекрасно почав новий сезон, відзначившись 5 голами та 3 асистами у 6 матчах АПЛ. Його контракт діє до літа 2034 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого літа Челсі відмовився продавати Жоау Педру в Барселону. Форвард виступає за лондонський клуб з літа 2025 року, коли перейшов із Брайтона за 64 мільйони євро.

В середу, 28 жовтня, на Челсі чекає виїзний матч 1/8 фіналу Кубку ліги проти Ліверпуля. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.