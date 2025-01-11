Мареска – про Чуквуемеку: У Челсі забагато півзахисників
Енцо Мареска
Фабріціо Романо
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував велику кількість гравців основного складу команди та оцінив перспективи Карні Чуквуемеки.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Ми не збираємось брати нового центрального захисника. У нас є Бадіашиль, є Джош Ачімпонг. Аксель Дісасі також може закрити цю позицію.
Що стосується Чуквуемеки, то він не зіграє в Кубку Англії. Карні – добрий футболіст, але у нас забагато півзахисників у команді. Йому потрібно боротись за кожну ігрову хвилину", – розповів Мареска.
Цього сезону Чуквуемека зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах, але жодного разу не виходив на поле в межах АПЛ.
Раніше "сині" встановили божевільний цінник на футболіста, якого придбали влітку 2022 року в Астон Вілли.