Мареска – про Чуквуемеку: У Челсі забагато півзахисників

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував велику кількість гравців основного складу команди та оцінив перспективи Карні Чуквуемеки.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми не збираємось брати нового центрального захисника. У нас є Бадіашиль, є Джош Ачімпонг. Аксель Дісасі також може закрити цю позицію.

Що стосується Чуквуемеки, то він не зіграє в Кубку Англії. Карні – добрий футболіст, але у нас забагато півзахисників у команді. Йому потрібно боротись за кожну ігрову хвилину", – розповів Мареска.

🚨🚫 Carney Chukwuemeka will NOT be part of Chelsea squad tomorrow as he’s expected to leave in January.



Enzo Maresca: “Carney won't be included in tomorrow's game, he is a good player but we have so many midfield players that he will struggle for minutes”. pic.twitter.com/bLfN4iXRPi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025

Цього сезону Чуквуемека зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах, але жодного разу не виходив на поле в межах АПЛ.

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