УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 27 туру УПЛ
Руслан Ротань
ФК Олександрія
Ведучи та експерти Прем'єр-ліги оголосили склад символічної збірної 27 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ ТБ.
Найкращим тренером став представник Олександрії Руслан Ротань, під керівництвом якого команда у напруженому матчі здолала Полісся.
Гравцем туру названо хавбека львівських Карпат Амбросія Чачуа, який записав на свій рахунок дубль у поєдинку з Лівим берегом.
Окрім того, визначено символічну збірну 27 туру, в якій знайшлось місце лише для одного гравця Динамо та двох з Шахтаря – Дубінчак та Невертон з Бондаренком.
Символічна збірна 27 туру УПЛ
Марченко – Ільїн, Горін, Приймак, Дубінчак – Цара, Бондаренко, Калюжний, Чачуа, Невертон – Тарануха
Раніше дирекція чемпіонату затвердила розклад 29 туру.