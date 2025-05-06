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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 27 туру УПЛ

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 12:27
УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 27 туру УПЛ
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Ведучи та експерти Прем'єр-ліги оголосили склад символічної збірної 27 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ ТБ.

Найкращим тренером став представник Олександрії Руслан Ротань, під керівництвом якого команда у напруженому матчі здолала Полісся.

Гравцем туру названо хавбека львівських Карпат Амбросія Чачуа, який записав на свій рахунок дубль у поєдинку з Лівим берегом.

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Окрім того, визначено символічну збірну 27 туру, в якій знайшлось місце лише для одного гравця Динамо та двох з Шахтаря – Дубінчак та Невертон з Бондаренком.

Символічна збірна 27 туру УПЛ

Марченко – Ільїн, Горін, Приймак, Дубінчак – Цара, Бондаренко, Калюжний, Чачуа, Невертон – Тарануха

Раніше дирекція чемпіонату затвердила розклад 29 туру.

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Руслан Ротань

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