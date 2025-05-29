Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначено місце проведення жіночого фіналу Кубку України

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 12:47
Визначено місце проведення жіночого фіналу Кубку України
УАФ

УАФ визначила місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25 серед жінок.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Так, вирішальний матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Суперницями будуть Металіст 1925 та Ворскла.

Фінал заплановано на 10 червня – стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналі Ворскла здолала Сістерс, а гравчині Металіст 1925 були сильнішими за Колос. У регулярному чемпіонаті України перемогу здобули футболістки полтавського колективу.

Раніше повідомлялось, що УАФ призупинила членство Херсонської асоціації футболу.

Ворскла Металіст 1925 Українська асоціація футболу (УАФ) Кубок України серед жінок

Ворскла

Ворскла та Лівий берег зіграють перші матчі за право залишитись в УПЛ
Інгулець прийме Ворсклу, Оболонь зіграє Лівий Берег у заключних матчах сезону УПЛ
Захисник ЛНЗ отримав травму та вибув на тривалий термін
Динамо в Одесі може стати чемпіоном, Шахтар зіграє з Інгульцем у 29 турі УПЛ
У другому таймі ми були "мужиками", – Хобленко оцінив перемогу Чорноморця над Ворсклою

Останні новини