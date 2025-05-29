Визначено місце проведення жіночого фіналу Кубку України

УАФ визначила місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25 серед жінок.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Так, вирішальний матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Суперницями будуть Металіст 1925 та Ворскла.

Фінал заплановано на 10 червня – стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналі Ворскла здолала Сістерс, а гравчині Металіст 1925 були сильнішими за Колос. У регулярному чемпіонаті України перемогу здобули футболістки полтавського колективу.

Раніше повідомлялось, що УАФ призупинила членство Херсонської асоціації футболу.