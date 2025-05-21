Визначилися фіналісти Кубку України серед жіночих команд

У середу, 21 травня, відбулися півфінальні матчі розіграшу Кубку України серед жіночих команд сезону-2024/2025, за підсумками яких до вирішального поєдинку турніру дісталися Ворскла та Металіст 1925.

Так, Ворскла в 1/2 впевнено переграла клуб Сістерс з Одеси, а харківський колектив розгромив Колос.

Кубок України з футболу сезону 2024/25

Жінки, 1/2 фіналу, 21 травня

Металіст 1925 (Харків) – Колос (Ковалівка) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 39 Шевчук, 2:0 – 45 Апанащенко, 3:0 – 52 Молодюк, 4:0 – 65 Басанська

Сістерс (Одеса) – Ворскла (Полтава) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Талеб, 0:2 – 50 Родіонова, 0:3 – 68 Родіонова

Фінал відбудеться 10 червня, час початку зустрічі поки не затверджено.

Як відомо, у п'ятницю, 16 травня, відбулися матчі останнього 10 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

Полтавська Ворскла впевнено перемогла Шахтар та вшосте стала чемпіоном України. Переможний поєдинок завершився з рахунком 2:0. Лише на три бали від лідера відстав харківський Металіст 1925, який в останньому турі розгромив Ладомир з рахунком 5:0.