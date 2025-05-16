Ворскла стала чемпіоном, Металіст 1925 зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 16 травня, відбулися матчі останнього 10 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

Полтавська Ворскла впевнено перемогла Шахтар та вшосте стала чемпіоном України. Переможний поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Лише на три бали від лідера відстав харківський Металіст 1925, який в останньому турі розгромив Ладомир з рахунком 5:0.

Також Колос розібрався із Сістерс, а Пантери в групі вибування мінімально здолали ЕМС-Поділля.

Футбол – Вища ліга

10 тур, 16 травня

Ворскла – Шахтар 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Кравчук, 2:0 – 33 Калініна

Ладомир – Металіст 1925 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Нірин, 0:2 – 53 Шевчук, 0:3 – 58 Молодюк, 0:4 – 66 Купцова, 0:5 – 86 Молодюк (пен.)

Колос – Сістерс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 88 Сербук, 2:0 – 90 Сербук

Група вибування

Пантери – ЕМС-Поділля 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Білокур, 1:1 – 27 Паскаренко, 2:1 – 48 Білокур

Нагадаємо, жоден з учасників фінального етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Першої ліги не отримав Атестату УАФ для участі у Вищій лізі наступного сезону.

Раніше визначилися півфінальні пари Кубку України серед жінок.