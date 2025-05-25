УАФ призупинила членство Херсонської обласної асоціації

Виконком УАФ ухвалив рішення про тимчасове призупинення членства Херсонської обласної асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба організації.

"Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення тимчасово призупинити членство громадської спілки "Херсонська обласна асоціація футболу" в ГС "Українська асоціація футболу" у зв’язку із численними порушеннями статутних норм, дисфункцією організації та закінченням терміну повноважень керівництва.

Також комітет рекомендував ХОАФ у тримісячний термін привести свою діяльність у відповідність до вимог статутів та регламентних документів УАФ і ХОАФ, зокрема в частині підготовки та проведення позачергової конференції. Важливим аспектом при ухваленні цього рішення була відсутність інформації щодо використання ХОАФ безповоротної фінансової допомоги УАФ.

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У разі усунення всіх порушень, надання звітності щодо використання коштів, а також проведення законних виборів управлінського складу членство й фінансування буде поновлено", – йдеться у повідомленні.

Перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов також додав, що за останні півтора року головний футбольний орган країни не мав нормального зв'язку із херсонським відділком та, зокрема, головою ХОАФ.

На засіданні виконкому був присутнім перший заступник голови херсонської асоціацїі Сергій Хлань, який запевнив, що організація має бажання та сили виправити усі помилки в роботі.

Раніше клуби Другої ліги звернулись до УАФ через рішення ПФЛ присудити Чернігіву технічну перемогу в матчі за третє місце проти Руху-2.