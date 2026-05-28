Молодіжна збірна України оголосила склад на товариські матчі проти США та Японії

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Унаї Мельгоса визначився зі складом команди на найближчий навчально-тренувальний збір, у межах якого проведе два матчі.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Ілля Волошин (Реал Мадрид), Владислав Крапивцов (Жирона), Ілля Попович (Кішварда).

Захисники: Владислав Кисіль (Понферрадіна), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – Динамо Київ), Ілля Крупський (Металіст 1925), Володимир Вілівальд (Кривбас), Віталій Холод (Карпати), Сергій Корнійчук (Верес), Олексій Гусєв (Кудрівка).

Півзахисники: Данило Кревсун (Боруссія Дортмунд), Іван Ворфоломєєв (Лінкольн Сіті), Тимур Тутєров (Сандерленд), Руслан Видиш (Гент), Антон Царенко (Лехія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Олег Федор (Полісся), Артем Гусол (Колос), Ярослав Шевченко (Кривбас).

Нападники: Олександр Пищур (Ето Дьйор), Вадим Сидун (Епіцентр).

Згідно з розкладом, 5 червня підопічні Унаї Мельгоси проведуть товариську зустріч з однолітками зі США. А вже 8 червня, на українську збірну чекає спаринг проти молодіжної команди Японії.

Раніше з'явилися чутки про зміну головного тренера української "молодіжки". Повідомлялося, що Дмитро Михайленко стане новим головним тренером збірної України U-21. На цій посаді він повинен замінити Унаї Мельгосу, з яким не продовжать контракт.