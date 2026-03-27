Молодіжна збірна України не змогла переграти Литву у відборі на Євро-2027

У п'ятницю, 27 березня, молодіжна збірна України U-21 провела свій 5-й матч у відборі на Євро-2027, у якому зіграла внічию за аутсайдером групи – Литвою.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок в середині другого тайму зусиллями Кревсуна. Втім, довго у лідерах команда Мельгоси не перебувала, пропустивши гол у відповідь через 9 хвилин, а більше рахунок на табло не змінювався.

Попри втрату очок українці зберегли за собою третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок.

Євро-2027 з футболу (U-21)

Кваліфікація, 5-й тур, група H

Україна – Литва 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Кревсун, 1:1 – 70 Степонавічюс

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Напередодні національна збірна України програла Швеції у матчі 1/2 фіналу плейоф відбору на ЧС-2026.