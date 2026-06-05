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Україна U-21 – США U-21: відеотрансляція товариського матчу

Олег Дідух — 5 червня 2026, 18:14
Україна U-21 – США U-21: відеотрансляція товариського матчу
УАФ

У п'ятницю, 5 червня, відбудеться товариський поєдинок між молодіжними збірними України та США U-21 з футболу.

Матч відбудеться у словенському місті Рогашка Слатина, початок – о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на сайті Чемпіон.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 – США U-21

Заявка збірної України на матч проти США була опублікована наприкінці травня. 8 червня на команду Унаї Мельгоси також чекає поєдинок проти ровесників із Японії.

У травні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що новим головним тренером збірної України U-21 може стати Дмитро Михайленко.

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