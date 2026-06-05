Молодіжна збірна України поступилася команді США в контрольному матчі

У п'ятницю, 5 червня, молодіжна збірна України U-21 з футболу провела контрольний матч з командою США, к якому зазнала поразки.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Єдиний гол у складі "синьо-жовтих" на 19-й хвилині забив Гусол, який і відкрив рахунок. Втім, до перерви американці не тільки відновили паритет, а й вийшли вперед, а в другому таймі закріпили перевагу, забивши третій гол.

Контрольний матч з футболу

Україна (U-21) – США (U-21) 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 19 Гусол, 1:1 – 28 Бреннан, 1:2 – 43 Даунс, 1:3 – 57 Кемпбелл

Україна (перший тайм): Попович, Корнійчук, Вілівальд, Холод, Крупський (к), Варфоломєєв, Кревсун, Шевченко, Видиш, Гусол, Сидун.

Україна (другий тайм): Попович, Коробов, Кисіль, Гусєв, Маткевич, Тутєров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.

У травні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що новим головним тренером збірної України U-21 може стати Дмитро Михайленко.