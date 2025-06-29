Аллегрі визначив 12 футболістів, які мають залишити Мілан влітку

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі визначився із футболістами, які можуть шукати собі новий клуб вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Так, до списку "баласту" увійшло 12 футболістів: Самуель Чуквуезе, Тео Ернандес, Девіс Васкес, Малік Тіав, Ноа Окафор, Марко Лазетіч, Юнус Муса, Філіппо Тереччано, Лоренцо Коломбо, Ясін Адлі, Ісмаель Бенассер та Емерсон Роял.

Нагадаємо, Макс Аллегрі вдруге очолив "россонері" наприкінці травня, замінивши на цій посаді Сержіу Консейсау.

Раніше кадрову чистку запланував тренер іншого топклубу Італії – Ігор Тудор з Ювентуса.