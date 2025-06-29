Тудор визначився зі списком гравців, які мають залишити Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор визначився зі списком футболістів, які мають знайти собі новий клуб.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Так, хорватський фахівець планує попрощатись із воротарем Маттіа Періном, нападниками Тімоті Веа, Аркадіушем Міліком, Самуелем Мбангула та Душаном Влаховичем, захисниками Тіагу Джало, Даніеле Ругані та Йонасом Рухі, а також півзахисниками Фабіо Міретті, Філіпом Костичем, Артуром та Дугласом Луїсом.

Усі футболісти доступні для трансферу вже цього літа. У переважної частини з гравців контракти розраховані до літа 2026 року, тож не виключно, що клуб вони залишать через рік на правах вільного агента.

Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус за ходом сезону-2024/25 та зміг вивести "бьянконері" у Лігу чемпіонів, чим заслужив на пролонгацію контракту.

Раніше наставник висловився про запрошення до Дональда Трампа під час клубного чемпіонату світу.