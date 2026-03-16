Військовий зробив пропозицію медикині перед матчем УПЛ: вони разом пройшли полон
Перед початком центрального матчу 20 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар – Металіст 1925 перший символічний удар по м'ячу виконала бойова медикиня Еліна Мединіна, проте це була далеко не головна подія для неї у вечір 15 березня.
Зробивши пас з центру, вона вже залишала поле під овації стадіону "Арена Львів", як їй назустріч вийшов її коханий. Він був з букетом квітів і футболкою "гірників" з написом "Виходь за мене".
Чоловік став на коліно та зробив пропозицію, на що отримав відповідь "так". Після цього щаслива пара під оплески присутніх пішла вже в новому статусі.
Зазначимо, що пара пройшла бої в Маріуполі, перебувала разом у найважчі дні на Азовсталі та в російському полоні. Тепер разом вони будуватимуть нову сім'ю.
Нагадаємо, що поєдинок врешті-решт завершився перемогою Шахтаря з рахунком 1:0. Єдиний гол з пенальті забив Педріньйо.