Шахтар отримав штраф від УЄФА за поведінку вболівальників

УЄФА наклала штраф на донецький Шахтар за поведінку вболівальників під час матчу Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Порушення були виявлені під час першого матчу півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (поразка 1:3). Матч відбувся 30 квітня в Кракові та був домашнім для українського клубу.

На Шахтар накладено штраф у розмірі 34 тисяч євро. Із них 30 тисяч дискримінаційну поведінку (заборонені вигуки та заборонений прапор/банер). Ще 4 тисячі – за використання піротехніки.

Також Шахтар покарали частковим закриттям трибун (щонайменше 10% від місткості стадіону), проте це покарання є умовним із випробувальним терміном у два роки.

Нагадаємо, у першому півфіналі Шахтар програв Крістал Пелес 1:3 і у підсумку вилетів з турніру.