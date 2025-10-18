Вієйра: За правильної структури гри Дженоа отримує від Малиновського найкращі якості

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра очікує, що його підопічний Руслан Малиновський виступатиме за італійський клуб так само, як він зробив це у нещодавніх матчах збірної України.

Слова 49-річного француза наводить Tuttomercatoweb.

Малиновський був чи не головним героєм України у поєдинках проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1) у відборі чемпіонату світу-2026. У цих двох іграх 32-річний хавбек відзначився трьома голами та одним асистом. На думку Вієйра, Руслан спроможний демонструвати таку гру і на клубному рівні.

"Він є важливим гравцем для нас, тому що він приносить якість в останніх 30 метрах, він робить паси і завдає удари по воротах. Однак, коли м'яч у нього, ми маємо рухатися вперед у фазі атаки і створювати для нього ці лінії для пасів. Коли структура команди правильна, ми виявляємо якості такого гравця, як Руслан", – сказав Вієйра.

Французького тренера попросили порівняти схожість манери гри Малиновського у Дженоа та збірній України.

"Вони грали за схемою 4-3-3, і він грав більше за нападником, праворуч. Так він грає і у нас. Але ми не можемо порівнювати національну збірну і клуб. Для мене і для клубу важливо мати гравця, який перебуває у хорошій фізичній формі і може змінити хід гри. А його голи та асисти додають йому впевненості, яку він передає своїм одноклубникам".

У наступному турі італійської Серії А Дженоа зіграє з Пармою. Цей матч відбудеться завтра, 19 жовтня. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 16:00 за київським часом. Після шести турів "грифони" йдуть передостанніми, заробивши тільки два очки.

Раніше Руслан Малиновський прокоментував свій найбільш результативний виклик до лав збірної України у кар'єрі.