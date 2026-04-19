Без Малиновського. Визначилися склади на матч Серії А Піза – Дженоа

У неділю, 19 квітня, відбудеться матч 33 туру Серії А Піза – Дженоа. Початок матчу – о 19:00 за київським часом. Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Піза: Шемпер, Канестреллі, Караччоло, Калабрезі, Ангорі, Акінсанміро, Ебішер, Лойола, Туре, Трамоні, Морео

Дженоа: Бейлов, Васкес, Естігор, Маркандаллі, Мартін, Мазіні, Аморім, Сабеллі, Ехатор, Бальданці, Коломбо

Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропускає матч через перебір жовтих карток.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Дженоа, коефіцієнт на перемогу гостей – 2,62. На перемогу Пізи можна поставити з коефіцієнтом 3,13, на нічию – 3,04.

