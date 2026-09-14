Капітан Атлетико піднявся у десятку футболістів за кількістю матчів у Ла Лізі
Коке
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Півзахисник мадридського Атлетико Коке ввійшов у десятку гравців з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Сталось це в поєдинку п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Він вийшов на заміну у грі проти Реал Сосьєдада (3:0).
Вона стала 524-ю в Ла Лізі для капітана "матрацників". За цим показником він піднявся на десяте місце, випередивши Маноло Санчіса.
Футболісти з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі:
- 1-2. Андоні Субісарета – 622
- 1-2. Хоакін – 622
- 3. Рауль Гарсія – 609
- 4. Антуан Грізманн – 564
- 5. Дані Парехо – 558
- 6. Рауль – 550
- 7. Еусебіо Сакрістан – 543
- 8. Франсіско Буйо – 542
- 9. Серхіо Рамос – 536
- 10. Коке – 524
Зазначимо, що Коке є вихованцем Атлетико, у складі якого проводить усю кар'єру. Він виграв із мадридською командою вісім трофеїв, забив 50 голів і віддав 122 результативні передачі.