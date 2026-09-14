Капітан Атлетико піднявся у десятку футболістів за кількістю матчів у Ла Лізі

Півзахисник мадридського Атлетико Коке ввійшов у десятку гравців з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Сталось це в поєдинку п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Він вийшов на заміну у грі проти Реал Сосьєдада (3:0).

Вона стала 524-ю в Ла Лізі для капітана "матрацників". За цим показником він піднявся на десяте місце, випередивши Маноло Санчіса.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі:

1-2. Андоні Субісарета – 622

1-2. Хоакін – 622

3. Рауль Гарсія – 609

4. Антуан Грізманн – 564

5. Дані Парехо – 558

6. Рауль – 550

7. Еусебіо Сакрістан – 543

8. Франсіско Буйо – 542

9. Серхіо Рамос – 536

10. Коке – 524

Зазначимо, що Коке є вихованцем Атлетико, у складі якого проводить усю кар'єру. Він виграв із мадридською командою вісім трофеїв, забив 50 голів і віддав 122 результативні передачі.