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Капітан Атлетико піднявся у десятку футболістів за кількістю матчів у Ла Лізі

Денис Іваненко — 14 вересня 2026, 15:34
Капітан Атлетико піднявся у десятку футболістів за кількістю матчів у Ла Лізі
Коке
Getty Images

Півзахисник мадридського Атлетико Коке ввійшов у десятку гравців з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Сталось це в поєдинку п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Він вийшов на заміну у грі проти Реал Сосьєдада (3:0).

Вона стала 524-ю в Ла Лізі для капітана "матрацників". За цим показником він піднявся на десяте місце, випередивши Маноло Санчіса.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі:

  • 1-2. Андоні Субісарета – 622
  • 1-2. Хоакін – 622
  • 3. Рауль Гарсія – 609
  • 4. Антуан Грізманн – 564
  • 5. Дані Парехо – 558
  • 6. Рауль – 550
  • 7. Еусебіо Сакрістан – 543
  • 8. Франсіско Буйо – 542
  • 9. Серхіо Рамос – 536
  • 10. Коке – 524

Зазначимо, що Коке є вихованцем Атлетико, у складі якого проводить усю кар'єру. Він виграв із мадридською командою вісім трофеїв, забив 50 голів і віддав 122 результативні передачі.

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Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Коке Атлетико Мадрид

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