Хетафе переграв Алавес у 8 турі Ла Ліги: це перша перемога команди у сезоні

У суботу, 28 вересня, в іспанській Ла Лізі проходять 4 матчі у межах 8 туру.

Свою першу перемогу у сезоні здобув Хетафе, який з рахунком 2:0 обіграв Алавес. Завдяки цій перемозі клуб одразу піднявся з передостаннього місця на 14-те.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 28 вересня

Хетафе – Алавес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Арамбаррі, 0:2 – 58 Мілья (пен)

Також сьогодні відбудуться ще три матчі.

17:15 Райо Вальєкано – Леганес

19:30 Реал Сосьєдад – Валенсія

22:00 Осасуна – Барселона

Вчора, 26 вересня, відбулись 3 матчі 7 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Еспаньйол у домашньому матчі мінімально програв Вільярреалу. Бетіс на виїзді зіграв внічию з Лас-Пальмасом.