Матч між Атлетико та Реалом зупинили через свавілля фанатів "матрацників"
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Головний арбітр центрального матчу 8 туру Ла Ліги Атлетико – Реал Матео Бускетс зупинив гру через поведінку вболівальників "матрацників" на трибунах.
Це сталося на 68 хвилині гри. Станом на той момент "бланкос" вели у рахунку 1:0 завдяки голу захисника Мілітао на 61 хвилині.
Найбільше дісталося воротарю Реала Тібо Куртуа, в якого летіли запальнички та інші предмети. Образливі викрики лунали на адресу Вінісіуса Жуніора.
До вболівальників звернулися наставник Атлетико Дієго Сімеоне та капітан команди Коке.
Через кілька хвилин головний суддя вивів команди знову на поле, оскільки вдалося заспокоїти фанатів.