Матч між Атлетико та Реалом зупинили через свавілля фанатів "матрацників"

Головний арбітр центрального матчу 8 туру Ла Ліги Атлетико – Реал Матео Бускетс зупинив гру через поведінку вболівальників "матрацників" на трибунах.

Це сталося на 68 хвилині гри. Станом на той момент "бланкос" вели у рахунку 1:0 завдяки голу захисника Мілітао на 61 хвилині.

Найбільше дісталося воротарю Реала Тібо Куртуа, в якого летіли запальнички та інші предмети. Образливі викрики лунали на адресу Вінісіуса Жуніора.

До вболівальників звернулися наставник Атлетико Дієго Сімеоне та капітан команди Коке.

Unbelievable situation on Atletico's stadium. The referee interrupted the game because the Atletico fans threw lighters towards Courtois. 🤔 pic.twitter.com/c1dENVemW1 — R M The Best ⚽️🦁🔼🔝 (@RealMadridTBest) September 29, 2024

🚨🇪🇸 Atleti-Real Madrid players off the pitch! Koke & Diego Simeone now speaking with the fans behind the goals after things were thrown at Courtois. (@samleveridge) pic.twitter.com/xQ15jkh0Vs — EuroFoot (@eurofootcom) September 29, 2024

Через кілька хвилин головний суддя вивів команди знову на поле, оскільки вдалося заспокоїти фанатів.