Вони – ікони: Вітінья висловився щодо Роналду та Модрича перед протистоянням на ЧС-2026

Півзахисник збірної Португалії Вітінья перед очною зустріччю з Хорватією на чемпіонаті світу-2026 сказав, що Кріштіану Роналду та Лука Модрич – це ікони футболу, й вони є взірцями для наслідування.

Його слова передає AS.

"Вони – ікони, важливо мати такі приклади. Сподіваємося, що це не останній танець Роналду".

Проте португалець зазначив, що багато часу відіграв саме з Роналду в команді.

"Я мав задоволення провести більше часу з Кріштіану. Для мене – справжня радість грати разом з ним. Це привід для гордості. Мені б хотілося більше грати разом з Модрічем. Але хтось має зупинитися на цьому успішному шляху, і я сподіваюся, що це буде Модріч".

Зауважимо, що Кріштіану Роналду та Вітінья відіграли разом 32 матчі в національній збірній.

Про зіркового хорватського півзахисника Вітінья окремо зауважив, що він є його кумиром.

"Він є взірцем для всіх, а для мене – тим більше, адже я півзахисник. Я вже грав проти нього і обмінявся з ним футболками. Він чудовий хлопець. Мені не подобається говорити про схожість у грі – це я залишаю іншим. Сподіваюся, що завтра він буде сумнішим за мене".

Нагадаємо, що Португалія зустрінеться в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з Хорватією 3 липня. Старт запланований о 02:00 за київським часом. Переможець цієї пари вийде до 1/8 фіналу на тріумфатора дуелі Іспанія – Австрія.

Раніше тренер португальської збірної Роберто Мартінес пояснив, чому жодного разу не замінив 41-річного Роналду на поточному мундіалі.