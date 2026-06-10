Агент двох зірок ПСЖ виключив можливість переходу в Реал

Агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси двох португальських зірок ПСЖ, Жоау Невеша та Вітіньї, заявив, що перехід їхніх клієнтів у інший клуб влітку поточного року неможливий.

Слова Мендеша наводить Фабріціо Романо.

"Жоау Невш і Вітінья ніколи не були опцією для якогось із клубів. Для ПСЖ вони недоторкані гравці. Обидва дуже щасливі у ПСЖ та продовжать завойовувати трофеї з парижанами", – заявив Мендеш.

Нагадаємо, про бажання Реала підписати Вітінью та Невеша повідомлялося в розпал президентської передвиборчої кампанії у мадридському клубі. Їх нібито хотів придбати Флоренітно Перес, який зрештою і переміг на виборах президента клубу. Проте ПСЖ одразу чітки позначив свою позицію: обидва гравці не продаються.