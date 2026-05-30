УЄФА визначила найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26

У суботу, 30 травня, відбувся фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, у якому ПСЖ обіграв Арсенал та вдруге поспіль виграв найпрестижніший клубний європейський трофей

Найкращим гравцем за версією УЄФА було визнано півзахисника паризького клубу Вітінью.

26-річний португалець відіграв близько 105 хвилин, хоча результативними діями не відзначився. Точність передач півзахисника становила 97%.

"Він взяв на себе відповідальність у центрі поля, особливо у другому таймі, рухаючи свою команду вперед і задаваючи темп. Це була чудова гра португальського півзахисника", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, захисник паризького клубу Ілля Забарний, який з'явився на заміні на 106-й хвилині протистояння, став 4-м українцем, який виграв трофей Ліги чемпіонів з футболу.