Бразильський легіонер Динамо підписав контракт з Інтернасьйоналем

Бразильський вінгер Вітіньо підписав повноцінний контракт з Інтернасьйоналем.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Нова угода розрахована до 30 червня 2030 року. До цього 26-річний футболіст виступав за бразильський клуб на правах оренди.

Зазначимо, що контракт Вітіньо з київським Динамо, згідно з даними Transfermarkt, спливає наприкінці нинішнього сезону. Тож бразилець покине "біло-синіх" на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Вітіньо приєднався до Динамо в серпні 2021 року. Столичний клуб віддав за вінгера 6 мільйонів євро. У складі киян бразилець зіграв 13 матчів, у яких забив 3 голи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Вітіньо скористався правилом ФІФА та у квітні 2022 року приєднався до Атлетико Паранаенсе.

У нинішньому сезоні Вітіньо зіграв за Інтернасьйонал 11 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист. Трансферна вартість футболіста оцінюється у 5 мільйонів євро.

