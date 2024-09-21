Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ

Олександр Булава — 21 вересня, 16:03
Миколенко не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ
Віталій Миколенко
Getty images

Фланговий захисник Евертона українець Віталій Миколенко не зіграє у 5 турі Англійської Прем'єр-ліги проти Лестера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець залишився поза заявкою клубу на гру. Причини відсутності наразі не розголошуються.

Матч з Лестром розпочнеться о 17:00.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко одужав від хвороби, через яку пропустив матч Кубку ліги та готовий повернутися на поле.

"Іриски" невдало розпочав сезон у чемпіонаті Англії, програвши 4 стартові матчі з різницею голів 4:13, а також вилетіли з Кубка ліги, поступившись на своєму полі Саутгемптону по пенальті.

Попри такі результати керівництво клубу не буде звільняти головного тренера Шона Дайча.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ярмолюк та Забарний вийдуть у старті своїх команд на матчі 5 туру АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися матч АПЛ
Челсі Мудрика в гостях у Вест Гема, Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів 5 туру АПЛ
Гюндоган – про повернення у Манчестер Сіті: Не можна просто прийти та розслабитися, потрібно знову адаптовуватись
Гвардіола прокоментував, чи зможе Де Брейне зіграти у матчі проти Арсенала

Останні новини