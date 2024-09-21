Миколенко не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ

Фланговий захисник Евертона українець Віталій Миколенко не зіграє у 5 турі Англійської Прем'єр-ліги проти Лестера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець залишився поза заявкою клубу на гру. Причини відсутності наразі не розголошуються.

Матч з Лестром розпочнеться о 17:00.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко одужав від хвороби, через яку пропустив матч Кубку ліги та готовий повернутися на поле.

"Іриски" невдало розпочав сезон у чемпіонаті Англії, програвши 4 стартові матчі з різницею голів 4:13, а також вилетіли з Кубка ліги, поступившись на своєму полі Саутгемптону по пенальті.

Попри такі результати керівництво клубу не буде звільняти головного тренера Шона Дайча.