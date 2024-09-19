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Евертон Миколенка визначився з майбутнім головного тренера

Олександр Булава — 19 вересня, 20:58
Евертон Миколенка визначився з майбутнім головного тренера
Шон Дайч
Евертон

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, не буде звільняти головного тренера Шона Дайча.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Іриски" невдало розпочав сезон у чемпіонаті Англії, програвши 4 стартові матчі з різницею голів 4:13, а також вилетіли з Кубка ліги, поступившись на своєму полі Саутгемптону по пенальті.

Попри погані результати, керівництво Евертона підтримує головного тренера та не планує його звільняти.

Наступний матч Евертон зіграє 21 вересня проти Лестера у межах Англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Миколенко одужав від хвороби, через яку пропустив матч Кубку ліги та готовий повернутися на поле.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Шон Дайч

Евертон

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