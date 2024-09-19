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Евертон опублікував апдейт щодо стану здоров'я Миколенка

Руслан Травкін — 19 вересня, 18:53
Евертон опублікував апдейт щодо стану здоров'я Миколенка
Віталій Миколенко
Getty images

Фланговий захисник Евертона українець Віталій Миколенко готовий повернутися на поле.

Відповідну інформацію опублікувала клубна пресслужба "ірисок".

Зазначається, що футболіст збірної України одужав від хвороби, через яку пропустив матч Кубку англійської ліги проти Саутгемптона. Евертон програв у серії пенальті (1:1, 5:6 пен) і вибув з турніру.

Клуб АПЛ придбав Миколенка у січні 2022 року, заплативши київському Динамо за нього 23,5 млн евро.

Нагадаємо, що Евертон невдало розпочав сезон у чемпіонаті Англії, програвши 4 стартові матчі з різницею голів 4:13.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Хвороба

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