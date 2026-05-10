Миколенко за крок від продовження контракту з Евертоном

Володимир Слюсарь — 10 травня 2026, 14:00
Український захисник Віталій Миколенко вже на фінішній прямій у підписанні нової угоди з Евертоном.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Інсайдер зазначив, що сторони обговорюють останні деталі, але впевнені у подовженні контракта українця.

Миколенко виступає за англійський клуб з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському Динамо 23,5 мільйона євро.

Чинний контракт Миколенка розрахований до кінця сезону 2025/2026. У цьому сезоні він зіграв у 33 матчах, де зробив 1 результативну передачу. Трансферна вартість українця оцінюється в 25 мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt повідомляв про те, що "іриски" активували опцію про одностороннє продовження угоди ще на один рік.

Раніше про те, що клуб з Ліверпуля продовжить контракт з Миколенком, також повідомляв інсайдер Фабріціо Романо.

У квітні повідомлялося про те, що Миколенко може покинути Евертон вільним агентом наприкінці сезону.

