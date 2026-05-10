Крістал Пелес – Евертон: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Крістал Пелес удома прийматиме Евертон.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,37. Нічия – 3,33. Виграш господарів – 3,14.

Поєдинок відбудеться 10 травня на "Селхерст Парк". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 5 жовтня 2025 року. Тоді "іриски" вирвали перемогу в компенсований час із рахунком 2:1.

Зазначимо, що наразі "орли" посідають 15 місце в турнірній таблиці, а Евертон – десяте. Відстань між ними складає п'ять залікових балів.

