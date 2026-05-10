Крістал Пелес – Евертон. Де та коли дивитися матч 36 туру АПЛ

У неділю, 10 травня, на "Селхерст Парк" у Лондоні відбудеться матч 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Крістал Пелес прийматиме ліверпульський Евертон.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на медіасервісі Setanta Sports App. Початок о 16:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,37. Натомість на звитягу "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 3,14, на нічию – 3,33.

Востаннє команди зустрічалися між собою 5 жовтня 2025 року. Тоді гра завершилася перемогою "ірисок" з рахунком 2:1. Український захисник Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Зазначимо, що Крістал Пелес наразі розташовується на 15 місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 43 бали. Евертон посідає десяту позицію з відставанням у 5 балів від зони єврокубків (7-го місця).

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.