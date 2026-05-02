Миколенко продовжить контракт із Евертоном – Романо

Олег Дідух — 2 травня 2026, 18:18
Фланговий захисник збірної України Віталій Миколенко продовжить контракт із Евертоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Миколенко дуже близький до продовження контракту з Евертоном, сторони здійснять наступні кроки найближчим часом. Українець залишиться та буде частиною проєкту Евертона.

Миколенко виступає за англійський клуб з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському Динамо 23,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку 26-річного українця один асист у 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Трансферна вартість захисника оцінюється в 25 мільйонів євро.

У квітні повідомлялося про те, що Миколенко може покинути Евертон вільним агентом наприкінці сезону.

