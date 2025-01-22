Визначились коментатори матчу Шахтар – Брест у Лізі чемпіонів

У середу, 22 січня, сьомий тур Ліги чемпіонів продовжиться низкою поєдинків, серед яких Шахтар на "Фельтінс-Арені" прийматиме Брест, а Манчестер Сіті зустрінеться в гостях з ПСЖ.

Ці поєдинки транслюватиме в прямому етері медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч між "гірниками" та Брестом коментуватимуть Віталій Кравченко і Сергій Лук’яненко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – ексгравець збірної України Олександр Головко і комік та футбольний блогер Олег Маслюк.

Окрім того, стали відомі коментатори іншого топматчу футбольного вечора. На грі ПСЖ – Манчестер Сіті працюватимуть коментатори Олександр Новак і Віталій Волочай. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

Megogo

Трансляцію матчів можна буде знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, Брест з 13 очками в активі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті набрав 8 балів та йде в зоні плей-оф. ПСЖ здобув 7 пунктів, а Шахтар – 4.