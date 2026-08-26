Динамо переграло Шахтар на юнацькому рівні U-19: під час матчу трапилася сутичка між гравцями

У середу, 26 серпня, київське Динамо здобуло звитягу над донецьким Шахтарем у межах 4-го туру Національної ліги U-19.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Цей поєдинок був виїзним для киян. Першим завдати результативного удару вдалося Дехтярю. Він вдало на 13-й хвилині скористався передачею Андрейка та пробив повз воротаря.

Відчувши прилив сил, "синьо-білі" продовжили брати в облогу карний майданчик "гірників", що в підсумку завершилося для них успіхом. Після розіграшу кутового Федоренко зміг подвоїти рахунок для своєї команди.

На цій позитивній для киян ноті Саване міг оформити третє взяття воріт, але його підвела влучність.

В другому таймі донецький колектив докладав сил, перевівши гру під свій контроль, аби відігратися. І це закінчилося голом на 85-й хвилині. Чорнецький був близький до того, щоб відновити паритет під завісу зустрічі, але його гол скасували через офсайд.

Додамо, що на 86-й хвилині зустрічі гравець Шахтаря пішов у небезпечний підкат проти футболіста Динамо Єрмака, що у підсумку призвело до невеликої бійки, яка тривала близько хвилини.

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Чемпіонат України – Національна ліга U-19

4-й тур, 26 серпня

Шахтар – Динамо 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Дехтяр, 0:2 – 31 Федоренко, 1:2 – 85 Трохим.

Варто зазначити, що було перше "класичне" у поточному сезоні.

Нагадаємо, що напередодні столичний клуб України підтвердив трансфер венесуельського вінгера Еріка Раміреса з Карабобо.