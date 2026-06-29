Де та коли дивитися матч першого туру Євро-2026 Хорватія – Україна

У понеділок, 29 червня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч першого туру Євро-2026 проти команди Хорватії.

Гра у Бангорі, Уельс, розпочнеться о 22:00 за київським часом. Поєдинок буде транслюватися на MEGOGO та "Суспільне Спорт".

Юнацький чемпіонат Європи-2026 U-19 пройде 28 червня – 11 липня. Збірна України змагатиметься в групі B, де її суперниками будуть Хорватія, Сербія та Італія.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.

Напередодні Михайленко розповів про те, що Динамо Київ не відпустило на Євро-2026 свого вінгера Богдана Редушка.