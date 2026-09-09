Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Пробій Городенка оголосив про відхід Володимира Ковалюка з посади головного тренера.

Про це йдеться в заяві клубу.

Керівництво клубу прийняло заяву про відставку від 54-річного фахівця.

Ковалюк очолив клуб у 2023 році та за два сезони вивів команду з аматорського футболу до Першої ліги. Під його керівництвом городенківці стали чемпіонами Другої ліги та посіли восьме місце у дебютному сезоні Першої ліги.

Разом із ним команду покинув асистент Зеновій Василів.

За інформацією "Чемпіона", новим головним тренером Пробія стане Юрій Вірт. Останнім місцем його роботи була тернопільська Нива, яку він залишив у грудні 2025 року.

Після шести турів Пробій посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши лише два очки.

У середу, 9 вересня, Пробій зустрінеться з Олександрією в 1/16 фіналу Кубка України, а 13 вересня прийме Фенікс-Маріуполь у межах 7-го туру Першої ліги.