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Ексголкіпер збірної України очолить Пробій

Денис Шаховець — 8 вересня 2026, 08:30
Ексголкіпер збірної України очолить Пробій
Юрій Вірт
ФК Нива Тернопіль

Колишній головний тренер рівненського Вереса та тернопільської Ниви Юрій Вірт очолить клуб Першої ліги України Пробій (Городенка).

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у клубі.

52-річний фахівець узгодив деталі контракту з клубом. Найближчим часом Пробій оголосить про призначення Вірта на посаду головного тренера.

Останнім місцем роботи Вірта була тернопільська Нива, яку він залишив у грудні 2025 року. Під час кар'єри воротаря він провів 2 матчі за збірну України у 2001 році.

Раніше вже екснаставник Пробою Володимир Ковалюк після нищівної поразки від Агробізнеса (0:6) у 6-му турі Першої ліги заявив, що подасть у відставку.

Після 6 турів Пробій посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши за 6 матчів лише 2 очки.

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