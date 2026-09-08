Ексголкіпер збірної України очолить Пробій

Колишній головний тренер рівненського Вереса та тернопільської Ниви Юрій Вірт очолить клуб Першої ліги України Пробій (Городенка).

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у клубі.

52-річний фахівець узгодив деталі контракту з клубом. Найближчим часом Пробій оголосить про призначення Вірта на посаду головного тренера.

Останнім місцем роботи Вірта була тернопільська Нива, яку він залишив у грудні 2025 року. Під час кар'єри воротаря він провів 2 матчі за збірну України у 2001 році.

Раніше вже екснаставник Пробою Володимир Ковалюк після нищівної поразки від Агробізнеса (0:6) у 6-му турі Першої ліги заявив, що подасть у відставку.

Після 6 турів Пробій посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши за 6 матчів лише 2 очки.