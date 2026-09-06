Тренер Пробоя заявив, що подасть у відставку після невдалих результатів команди

Головний тренер Пробою Володимир Ковалюк після поразки від Агробізнеса в 6-му турі Першої ліги заявив, що подасть у відставку.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я би хотів зробити заяву. Я хочу подати у відставку, всю вину взяти на себе. Як головний тренер, напевно, я до хлопців не достукався. З керівництвом клубу будемо зустрічатися найближчим часом.

Думаю, поговоримо, треба щось робити, тому що ми програли Вікторії 3:0, зараз 6:0 програли. Є великі проблеми, і ці проблеми треба найближчим часом вирішувати".

Окрім того, Ковалюк зазначив, що у цій грі не було команди, жоден із футболістів не продемонстрував своїх індивідуальних якостей. Він наголошує, що частково у цьому винен тренерський штаб.

"Я сказав, що за будь-якого тренера, хто б це не був, гравці повинні віддаватися на футбольному полі на всі 100%. Сьогодні не було як команди, так і індивідуально кожного футболіста. Десь не допрацював наш тренерський штаб, не достукалися ми.

Хотіли реабілітуватися перед уболівальниками, але я так бачу, що треба шукати вихід. Вихід завжди є. І так сталося, що всі удари залетіли в наші ворота. Ми навіть пенальті не змогли забити на останніх хвилинах".

Наостанок фахівець зазначив, що буде зустрічатися із керівництвом клубу з приводу своєї відставки.

"Ми будемо зустрічатися з керівництвом, щоб вийти з цієї ситуації".

Зауважимо, що Ковалюк очолив Пробій ще влітку 2023 року, коли команда виступала в аматорському чемпіонаті.

За цей час команда піднялася до Першої ліги, відігравши 62 матчі на професійному рівні (28 перемог, 11 нічиїх, 23 поразки).

За 6 турів протягом чемпіонату поточного сезону клуб ще жодного разу не виграв. В останньому матчі Пробій зазнав розгромної поразки від Агробізнеса (0:6), а до цього поступився сумській Вікторії (0:3).