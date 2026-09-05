Чернігів мінімально обіграв Ниву в 6-му турі Першої ліги
У суботу, 5 вересня, продовжився 6 тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27. Чернігів вдома мінімально обіграв тернопільську Ниву завдяки голу Максима Сердюка в першому таймі.
Чемпіона України – Перша ліга
6 тур, 5 вересня
Чернігів – Нива Тернопіль – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 23 Сердюк
Також у суботу, 5 вересня, відбудуться ще 5 матчів у рамках шостого туру Першої ліги-2026/27.
- 12:00* Вікторія – Полісся-2
- 12:30 Фенікс-Маріуполь – Куликів-Білка
- 13:00 Металіст – ЮКСА
- 14:00 Агробізнес – Пробій Городенка
- 15:00 Прикарпаття – Олександрія
Напередодні Колос-2 обіграв Локомотив (Київ), а СК Полтава розписала нульову нічию з Інгульцем.