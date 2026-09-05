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Чернігів мінімально обіграв Ниву в 6-му турі Першої ліги

Олег Дідух — 5 вересня 2026, 13:43
Чернігів мінімально обіграв Ниву в 6-му турі Першої ліги

У суботу, 5 вересня, продовжився 6 тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27. Чернігів вдома мінімально обіграв тернопільську Ниву завдяки голу Максима Сердюка в першому таймі.

Чемпіона України – Перша ліга
6 тур, 5 вересня

Чернігів – Нива Тернопіль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Сердюк

Також у суботу, 5 вересня, відбудуться ще 5 матчів у рамках шостого туру Першої ліги-2026/27.

  • 12:00* Вікторія – Полісся-2
  • 12:30 Фенікс-Маріуполь – Куликів-Білка
  • 13:00 Металіст – ЮКСА
  • 14:00 Агробізнес – Пробій Городенка
  • 15:00 Прикарпаття – Олександрія

Напередодні Колос-2 обіграв Локомотив (Київ), а СК Полтава розписала нульову нічию з Інгульцем.

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