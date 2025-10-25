Інгулець і Агробізнес здобули виїзні перемоги в 13 турі Першої Ліги

У суботу, 25 жовтня, відбулися ще три матчі в рамках 13 туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2025/26. Інгулець і Агробізнес здобули виїзні перемоги над Прикарпаттям і Вікторією відповідно. Дублями відзначилися Віталій Фарасеєнко (Інгулець) і Роман Кузьмін (Агробізнес).

У заключному матчі ігрового дня Пробій Городенка та Фенікс-Маріуполь розписали нульову нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга

13 тур, 25 жовтня

Вікторія – Агробізнес – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Кузьмін, 1:1 – 47 Хамелюк, 1:2 – 56 Кузьмін

Прикарпаття – Інгулець – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Фарасеєнко, 0:2 – 84 Фарасеєнко

Пробій Городенка – Фенікс-Маріуполь – 0:0

Напередодні Буковина розгромила ЮКСА, а Поділля на виїзді обіграло тернопільську Ниву.