Пробій підписав ексгравця Дніпра та Вереса

Український вінгер Андрій Блізніченко перейшов у першоліговий Пробій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються. У новій команді він виступатиме під 18 номером.

У грудні Блізніченко покинув запорізький Металург. Сумарно провівши за клуб 30 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу п'ять голів та два асисти.

Також він грав за Дніпро, Карабюкспор, Верес, Шериф, Інгулець і Звягель.

Пробій наразі перебуває у зоні вильоту в турнірній таблиці Першої ліги – з 16 очками посідає 13-те місце.

Раніше повідомлялося, що ексголкіпер київського Динамо Максим Коваль може продовжити кар'єру в Чорноморці.