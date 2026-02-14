Пробій підписав ексгравця Дніпра та Вереса
Український вінгер Андрій Блізніченко перейшов у першоліговий Пробій.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються. У новій команді він виступатиме під 18 номером.
У грудні Блізніченко покинув запорізький Металург. Сумарно провівши за клуб 30 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу п'ять голів та два асисти.
Також він грав за Дніпро, Карабюкспор, Верес, Шериф, Інгулець і Звягель.
Пробій наразі перебуває у зоні вильоту в турнірній таблиці Першої ліги – з 16 очками посідає 13-те місце.
