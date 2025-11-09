ЮКСА розгромила Ниву, Ворскла вдесятьох не втримала перемогу над Поділлям

У неділю, 9 листопада, відбулась низка матчів у межах 15 туру Першої ліги України.

Ворскла в гостях не змогла втримати перемогу над Поділлям. З 89-ї хвилини полтавці грали у меншості через видалення Червака, а на шостій доданій хвилині хмельниччани зрівняли рахунок завдяки точному удару Шкіндера.

Прикарпаття в битві середняків чемпіонату мінімально здолало Пробій, а ЮКСА впевнено розгромила тернопільську Ниву.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

15 тур, 9 листопада

Прикарпаття – Пробій Городенка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хома, 77

Поділля – Ворскла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Семотюк, 78, 1:1 – Шкіндер, 89+6

Нива Тернопіль – ЮКСА 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – Мисик, 10, 1:1 – Юхимець, 24, 1:2 – Кастро, 52 (пен.), 1:3 – Кастро, 55, 1:4 – Венделл, 88

Напередодні Буковина перемогла Металург, а Вікторія поступилась Фенікс-Маріуполю.