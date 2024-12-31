Галатасарай спробує придбати капітана Ліверпуля

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може стати гравцем Галатасарая.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Контракт 33-річного нідерландця з англійським клубом спливає влітку, і поки що сторони не домовилися про його продовження.

Галатасарай зацікавлений у трансфері капітана Ліверпуля, якщо той стане вільним агентом.

Цього сезону ван Дейк провів 24 матчі, забив два голи і віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника у 28 мільйонів євро.

Наступний матч у чемпіонаті Англії Ліверпуль проведе проти Манчестер Юнайтед 5 січня.

Раніше зірковий центральний захисник збірної Нідерландів прокоментував своє майбутнє в клубі.

На початку грудня повідомлялося про те, що Ліверпуль запропонував ван Дейку новий контракт. Захисник виступає за мерсисайдців з січня 2018 року і наразі є капітаном команди.