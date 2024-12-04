Ліверпуль запропонував ван Дейку новий контракт

Захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк може продовжити контракт зі своїм клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні" запропонували 33-річному футболісту нову угоду, яка не сподобалась Вірджилу. Втім, переговори сторін тривають.

Діючий контракт розраховано до літа 2025 року.

Відзначимо, що схожа ситуація склалася із контрактами Мохамеда Салаха та Трента Александера-Арнольда.

В поточному сезоні на рахунку ван Дейка два забиті м'ячі та один асист у 18 зіграних матчах.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль зацікавлений у трансфері зірки збірної Іспанії.