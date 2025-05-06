Вірц визначився з наступною командою

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, футболіст сповістив головного тренера Хабі Алонсо про бажання перейти в Баварію. Також він відхилив пропозиції Реала та Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Напередодні півзахисник Баварії Лерой Сане змінив свого агента напередодні підписання нового контракту з клубом, чим поставив під загрозу реалізацію планів "червоних".