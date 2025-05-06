Вірц визначився з наступною командою
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца
Півзахисник Баєра Флоріан Вірц влітку може змінити клуб.
Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, футболіст сповістив головного тренера Хабі Алонсо про бажання перейти в Баварію. Також він відхилив пропозиції Реала та Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.
У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.
Напередодні півзахисник Баварії Лерой Сане змінив свого агента напередодні підписання нового контракту з клубом, чим поставив під загрозу реалізацію планів "червоних".