Зірковий одноклубник Луніна став пріоритетною ціллю Арсенала

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор є одним із пріоритетних трансферів лондонського Арсенала.

Про це повідомляє BBC.

У його кандидатурі особисто зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Водночас лондонці розглядають інші варіанти підсилення лівого флангу атаки.

Раніше повідомлялося, що англійський гранд активізується у боротьбі за бразильця, якщо він не домовиться із Реалом про продовження контракту.

Чинна угода Жуніора з мадридським клубом розрахована до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 140 мільйонів євро.

Напередодні з'явилася інформація, що "вершкові" найближчими днями проведуть перемовини щодо продовження співпраці з 26-річним лідером збірної Бразилії.

Раніше Вінісіус заявляв, що хоче провести усе своє життя у мадридському клубі.

Нагадаємо, що зірковий бразилець виступає у Мадриді з літа 2018-го. Відтоді провів у футболці "Королівського клубу" 375 матчів (128 голів і 100 асистів). Разом із командою здобув 14 титулів.