Вінісіуса не впізнати: зірка Реала після ЧС-2026 зробив пластичну процедуру й кардинально змінив імідж

Поки футбольний світ обговорював фінал чемпіонату світу-2026, вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор несподівано опинився в центрі уваги з іншої причини.

У соцмережах почали масово поширюватися фотографії футболіста, на яких його майже неможливо впізнати. Новий образ бразильця викликав бурхливі дискусії серед уболівальників.

За інформацією бразильських ЗМІ, Вінісіус відвідав місто Гоянія, де звернувся до відомого пластичного спеціаліста. Футболіст пройшов процедуру гармонізації підборіддя — йому ввели філери, щоб зробити контури обличчя більш виразними та підкреслити лінію щелепи.

VINÍCIUS PRESUME NUEVO ROSTRO.



El futbolista brasileño se sometió a un procedimiento de armonización de mentón en Goiânia y reapareció con una imagen renovada. pic.twitter.com/EknKjZ1lrz — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 22, 2026

Крім того, 25-річний бразилець вирішив доповнити оновлений імідж легкою щетиною, що ще більше змінило його зовнішність.

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Подібні естетичні процедури останніми роками стали популярними серед знаменитостей і професійних спортсменів, адже дозволяють змінити риси обличчя без хірургічного втручання.

🚨 📸 The new look Vinicius Junior enjoying his vacation. ⛱️



Brazil and Real Madrid star Vinicius Jr had a chin contouring harmonization procedure at a clinic in Goiânia, Brazil, ahead of the 26/27 football season. 🇧🇷⚪



It wasn’t just the beard, the 26-year-old really changed… pic.twitter.com/4FPbuUAZPx — CloudNine Sports (@cloudninesports) July 21, 2026

Втім, зміни в житті Вінісіуса стосуються не лише зовнішності. Напередодні футболіст утретє відновив стосунки з популярною інфлюенсеркою та телеведучою Вірджинією Фонсекою.

Раніше саме вона ініціювала розрив, пояснюючи це тим, що вони по-різному дивляться на майбутнє стосунків, а їй хотілося більшої серйозності.