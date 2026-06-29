Вінісіус та Ундав у центрі уваги, Нідерланди – Марокко без фаворита: анонс 19-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 з футболу стартував раунд плейоф. Ігрову програму 18-го дня турніру розпочав поєдинок між ПАР та Канадою.

Вже у першому таймі стало зрозуміло, що жодна зі збірних не збирається так просто віддавати омріяну путівку в 1/8 фіналу Мундіалю. Команда Джессі Марша створила більше гостроти поблизу воріт суперника, але не змогла конвертувати жоден із семи ударів у гол. Африканці грали більше другим номером, завдавши лише одного удару у площину володінь "кленових листків".

Перша половина зустрічі не подарувала уболівальникам результативних пострілів. Першого голу довелося чекати аж до 90+2 хвилини. У компенсований до матчу час Еустакіо вивів Канаду уперед та продовжив її шлях на ЧС-2026 – мінімальна перемога 1:0.

Саме автор того єдиного та переможного голу став найкращим гравцем протистояння.

Розклад 19-го ігрового дня ЧС-2026

У понеділок, 29 червня, в ігровій програмі дня Мундіалі заплановані ще два поєдинки 1/16 фіналу: Бразилія, яка протистоятиме Японії, а також не припинити свій шлях у плейоф спробують Німеччина та Парагвай.

Ще одна гра запланована у ніч проти 30 червня, у якій Нідерланди зіграють проти Марокко.

Понеділок, 29 червня

20:00. Бразилія – Японія

23:30. Німеччина – Парагвай

Вівторок, 30 червня

04:00. Нідерланди – Марокко

Бразилія – Японія: "селесао" проти міцного суперника зі Східної Азії

Збірна Бразилії пробилася до раунду плейоф із першого місця квартету С, набравши 7 балів у трьох турах. У груповому етапі підопічні Карло Анчелотті не зазнали жодної поразки – нічия 1:1 із Марокко та дві перемоги над Гаїті (3:0 та Шотландією (3:0).

Тоді як Японія продовжила свій шлях на поточному Мундіалі із другої сходинки у групі F – мирові з Нідерландами (2:2) та Швецією (1:1), а також розгромна звитяга над Тунісом (4:0).

Збірна Японії з футболу на ЧС-2026 Getty Images

Японцям не вдалося виграти квартет, поступившись двома балами Нідерландам – 5 проти 7 очок у "помаранчевих". Швеція з 4 пунктами фінішувала третьою, але теж пробилася до плейоф, а от Туніс із "бубликом" в активі поїхав додому.

Японія вп'яте у своїй історії вийшла із групи та намагатиметься вп'яте зіграти в 1/8 фіналу.

Відзначимо, що далі 1/8 фіналу ЧС японці у своїй історії не заходили.

Додаткової цікавості цьому протистоянню додає історичний факт Вінісіуса. Вінгер мадридського Реала став лише п'ятим бразильцем, який забив у кожному з 3 матчів команди на груповому етапі ЧС. До нього забити у кожному поєдинку групового етапу вдавалося лише чотирьом легендам збірної Бразилії: Жаїрзіньо в 1970 році, Ромаріо в 1994 році, а також Роналдо та Рівалдо на ЧС-2002. Варто зазначити, що і у 1970, і в 1994, і в 2002 роках у підсумку Бразилія вигравала чемпіонат світу.

Вінісіус Жуніор Getty Images

Історія протистояння

Бразилія та Японія мають дуже багату історію зустрічей – аж 14 матчів. Щоправда, лише в одному перемогу святкували японці (1:0). Та єдина звитяга була зафіксована якраз у крайньому товариському поєдинку, який відбувся 14 жовтня 2025 року – 3:2.

Напередодні цього фіаско "селесао" видали серію із шести перемог поспіль над цим суперником. Також у двох зустрічах була зафіксована мирова.

Цікаво, що ці національні команди вже грали між собою на ЧС у 2006-му році. Та гра закінчилася нищівною перемогою "селесао" з рахунком 4:1.

Із величезним відривом найкращим бомбардиром лобового протистояння залишається Неймар, який дебютував за збірну Бразилії на ЧС-2026 у грі проти Шотландії – 9 голів.

Орієнтовні склади

Поєдинок пропустять бразильський дует Рафіньї та Веслі Франки.

А от головний тренер Японії не зможе розраховувати на півзахисника Ендо з Ліверпуля. Також матч ризикують пропустити ще два представники Японії – захисник Аякса Ітакура та нападник Реал Сосьєдад Кубо.

Бразилія Аліссон – Дуглас Сантос, Габріел, Маркіньйос, Данілу – Лукас Пакета, Каземіро, Бруна, Вінісіус Жуніор, Раян – Кунья

Аліссон – Дуглас Сантос, Габріел, Маркіньйос, Данілу – Лукас Пакета, Каземіро, Бруна, Вінісіус Жуніор, Раян – Кунья Японія: Сузукі – Томіясу, Танігучі, Іто – Доан, Сано, Танака, Накамура, Камада, Маеда – Уеда

Тріумфатор матчу вийде на переможця битви Кот-д'Івуар – Норвегія.

Німеччина – Парагвай: нове полювання для Ундава

Парагвай вп'яте у своїй історії пробився до плейоф ЧС та вперше із 2010-го. Наразі найкращий свій виступ парагвайці продемонстрували на Мундіалі у 2010-му – чвертьфінал, у якому були розгромлені іспанцями 0:4.

На груповому етапі команда Густаво Альфаро оформила усі можливі результати – перемога над Туреччиною (1:0), нульова нічия з Австралією та поразка від США (1:4).

Парагвай фінішував на третьому місці квартету D (4 бали). Підопічні Альфаро вийшли у наступний раунд завдяки рейтингу команд, які стали третіми у своїх групах.

Натомість Німеччина виграла групу Е, набравши 6 балів у трьох турах. "Бундестім" стартував на ЧС-2026 із двох перемог – над Кюрасао (7:1) та Кот-д'Івуаром (2:1). А от завершити груповий етап звитягою команді Юліана Нагельсманна не вдалося – сенсаційна поразка від Еквадору (1:2).

Найкращим форвардом у складах обох збірних є нападник Штутгарта та Німеччини Ундав. Деніз в усіх попередніх трьох іграх виходив на заміну та став головним "джокером" "Бундестіму" – 3 голи

Деніз Ундав Getty Images

Історія дуелі

Німеччина та Парагвай лише двічі перетиналися на одному футбольному полі. Вперше це було на чемпіонаті світу-2002 – мінімальна перемога "Бундестім" 1:0 завдяки пізньому голу Нойвілля.

Наступний та наразі крайній поєдинок ці національні команди провели у 2013-му. Гра закінчилася результативною мировою 3:3.

Парагвайська збірна ще жодного разу не перемагала "німецьку машину".

Орієнтовні склади

Збірні Німеччини та Парагваю підходять до очного поєдинку із кадровими втратами. Через різного характеру ушкодження матч пропустять два представники "Бундестім" – молодий талановитий півзахисник із Баварії Карл та ключовий центрбек із дортмундської Боруссії Шлоттербек, який травмувався у грі проти Кот-д'Івуару 20 червня.

Через перебір жовтих карток гру пропустить півзахисник Брайтона та збірної Нідерландів Гомес. Також під питанням участь захисника Сандерленда та "помаранчевих" Альдерете.

Німеччина Ноєр – Браун, Рюдігер, Та, Кімміх – Павлович, Нмеча, Вірц, Мусіала, Сане – Гаверц

Ноєр – Браун, Рюдігер, Та, Кімміх – Павлович, Нмеча, Вірц, Мусіала, Сане – Гаверц Парагвай: Гілл – Касерес, Веласкес, Гомес, Алонсо, Майдана – Альмірон, Кубас, Галарса – Авалос, Енкісо

Переможець протистояння вийде на тріумфатора пари Франція – Швеція.

Нідерланди – Марокко: найрівніша пара 1/16 фіналу

Ігрову програму дня продовжить нічне протистояння Нідерландів проти Марокко, яке відбудеться на "Estadio BBVA" у Монтерей. Це одна із найрівніших пар (за силою) в 1/16 фіналу.

Команда Кумана завершила груповий етап на першому місці квартету F, набравши 7 балів у трьох турах. У складі "помаранчевих" головними фігурами атаки залишаються Коді Гакпо та Браян Броббі, які на обох забили 5 голів.

Збірна Нідерландів на ЧС-2026 з футболу Getty Images

Нідерланди стартували на поточному Мундіалі із нічиї з Японією 2:2 та двох звитяг (над Швецією 5:1 та Тунісом 3:1).

Тоді як марокканці фінішували другими у групі С, поступившись лише Бразилії. В обох команд по 7 набраних очок. У межах групового етапу збірна Марокко жодного разу не програла – нічия з Бразилією (1:1) та дві перемоги над Шотландією (1:0), Гаїті (4:2).

У складі Марокко великі надії покладають на Ашрафа Хакімі, Брахіма Діаса та Саїбарі.

Нагадаємо, що обидві збірні далеко дісталися на попередньому ЧС-2022: Нідерланди прикро поступилися Аргентині в 1/4 фіналу (по пен. 5:6), а Нідерланди програли Хорватії у матчі за "бронзу" (1:2).

Як Нідерланди грали проти Марокко у минулому?

Доля тричі зводила ці збірні між собою. Вперше команди зіграли між собою одразу на ЧС-1994 – перемога Нідерландів 2:1.

Після чого обидва колективи "катнули" два товариські матчі, де команди здобули по одній звитязі з однаковими рахунками 2:1. Це улюблений результат у цьому лобовому протистоянні.

Орієнтовні склади

У розташуваннях обох команд є кадрові втрати. Збірній Нідерландів точно не допоможе захисник лондонського Арсенала Тімбер, який отримав травму паху.

Натомість Мохамед Уахбі не дорахується оборонця Марселя Агерда та нападника із Бетіса Еззальзулі.

Нідерланди: Вербругген – Ван де Вен, Ван Дейк, Ван Геке, Дюмфріс – Рейндерс, де Йонг, Гравенберх – Гакпо, Мален, Броббі

Вербругген – Ван де Вен, Ван Дейк, Ван Геке, Дюмфріс – Рейндерс, де Йонг, Гравенберх – Гакпо, Мален, Броббі Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Ріад, Мазраві – Буадді, Ель Айнауї, Діас, Унахі, Ель-Ханнус – Сайбарі

Тріумфатор дуелі в 1/8 фіналу зіграє проти Канади.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Що далі у програмі ЧС-2026?

У вечірній програмі ЧС-2026 також відбудеться зустріч 1/16 фіналу між Кот-д'Івуаром та Норвегією (о 20:00 за київським часом).

А от у ніч проти 1 липня ще чотири збірні розпочнуть боротьбу на стадії плейоф: Франція – Швеція (00:00) та Мексика – Еквадор (04:00).